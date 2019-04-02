Политика
Ольга Глацких получила должность замдиректора ДИВСТагилСити.ру 06:55
Ольга Глацких устроилась на новую бюджетную должность - замдиректора ДИВС Уралочка, пишет интернет-издание ZNAK. Информацию о том, что получила новую должность сама экс-глава департамента по молодежной политике и спорту Свердловской области не подтвердила.
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Поближе к бюджету. Ольга «Государство вам ничего не должно» Глацких вышла на новую работу
Деловой квартал (Екатеринбург)06:57
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Происшествия
Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью
Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
Обновлено в 17:02
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признал, что Ксения Собчак демон и исчадие ада
Похоже, что Собчак сыграла с Богомоловым такую шутку, что он вышел из себя.
Обновлено в 05:45
Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Футбол
Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Динамо»
Российская премьер-лига приняла решение провести матч Суперкубка России по футболу на динамовском стадионе "ВТБ Арена".
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку
Напомним, Николай Овчаров занимал должность мэра последние 11 лет. Читайте также: Старовойт мэру Курска: "Вы наплевательски относитесь"
Обновлено в 03:22
Происшествия
Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле
Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
Обновлено в 15:48
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Общество
Работники Ford в России пригрозили пикетами в случае невыплаты компенсаций
Работники завода Ford во Всеволожске заявили о намерении выйти на пикеты в случае отказа руководства предприятия выплатить компенсацию после увольнения в размере двух годовых окладов, рассказал председатель всеволожской профсоюзной организации Ford Михаил Сергеев.
Обновлено в 15:06
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Цена на седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus и на кроссовер Kuga была снижена на 175 тыс. Теперь приобрести автомобили можно по цене от 705 тыс. и 1,3 млн рублей соответственно.
Обновлено в 16:50
Футбол
«Ювентус» одержал уверенную победу над «Кальяри»
2 апреля между коллективами «Кальяри» и «Ювентус» на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19.
Обновлено в 16:51
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Энергетика
«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и Португалию
Трейдинговое подразделение компании «Новатэк» Novatek Gas&Power Asia и международная компания Repsol объявили о начале сотрудничества по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Пиренейского полуострова.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн
«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн.
Обновлено в 14:50
Теннис
Кудерметова уступила Канепи в первом раунде турнира в Чарльстоне
В следующем раунде эстонка сыграет с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.
Обновлено в 16:44
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Общество
Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации
На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52