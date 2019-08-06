Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницуДни24 08:24
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Ахмат»
"Зенит" не смог обыграть "Ахмат" в матче шестого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 14:48
Авто
Могут ли выписать штраф за багажник на крыше?
Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.
Обновлено в 13:30
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия
Бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» осудили на девять лет
Речь идёт о бывшем владельце клуба Олеге Мкртчане.
Обновлено вчера в 10:04
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Транспорт
Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя
Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Реал Сосьедадом»
Обновлено в 15:07
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Общество
В Сочи подготовились к возможной эвакуации из-за ливней
Обновлено в 01:33
Футбол
«Барселона» отчиталась по травме Суареса
Обновлено в 04:17
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Здоровье
Чибис посчитал успехи в здравоохранении
Андрей Чибис в социальных сетях рассказал о реализации антикризисного плана в сфере здравоохранения.
Обновлено в 04:15
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Культура
Netflix снимет мультсериал про шпиона Элвиса Пресли
Обновлено в 11:00
Футбол
Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.
Обновлено в 15:35
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Военный вертолет упал во Львовской области
Обновлено в 06:46
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено в 11:15
Кино
Умер создатель мультяшного кролика Роджера
Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".
Обновлено в 11:30
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Футбол
Прямая красная, пенальти и 3 пропущенных мяча. У «Монако» большие проблемы с «Мецем». Онлайн и лучшие моменты
Мец — Монако Лучшие моменты: Хабиб Дьялло забивает второй мяч и, кажется, это похороны для команды Головина.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в АрМИ
Обновлено в 15:17