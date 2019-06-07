Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдахГазета.Ru вчера в 17:46

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
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Ольга Бузова расстроилась, что не получила Премию МУЗ-ТВ в этом году

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Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

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Ольга Бузова приехала на Премию МУЗ-ТВ на верблюдах и с мужским гаремом

Woman.ruвчера в 13:40

Премия МУЗ-ТВ 2019: Ольга Бузова приехала на троне с верблюдами

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Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
Обновлено вчера в 20:49
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 16:36
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Интернет

«ВКонтакте» протестирует рекомендации видео в приложении

«ВКонтакте» начала тестировать обновлённый раздел с видео в приложениях для Android и iOS, говорится в блоге компании.
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В Москве задержали корреспондента «Медузы»

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Японцы думают над безвизом россиянам

Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
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В сеть по ошибке Bandai Namco попал постер Elden Ring — по данным инсайдера Дэниеля Ахмада, это и есть совместный проект FromSoftware и Джорджа Мартина, о котором уже некоторое время гуляют слухи.
Обновлено вчера в 20:10
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«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА

"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
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NASA: В Тихом океане есть область сброса космических кораблей

Работники NASA рассказали, что космические корабли, которые перестают работать, сбрасывают в Тихий океан.
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Политика

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского

Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
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В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.
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Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
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В тексте сообщения пресс-службы «Конкорда» отдельно отмечается, что Евгений Пригожин предложил Соболь и другим сотрудникам ФБК проявлять агрессию не против беззащитной беременной женщины, а против него лично.
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Обновлено 05 июня в 15:21
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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