Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдахГазета.Ru вчера в 17:46
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
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Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик проиграла суд по делу об опеке над дочерью
В октябре прошлого года звезда шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик пожаловалась, что экс-возлюбленный Антон Радченко забрал у нее 5-месячную дочь и передал на воспитание бывшей домработнице модели.
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено вчера в 15:55
Культура
Соври красиво: песни Элтона Джона вытеснили из фильма его личную жизнь
В российском прокате — мюзикл «Рокетмен», феерическое представление, превращающее творчество Элтона Джона в непрерывный и откровенный рассказ о себе.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Наука
Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением
Обновлено вчера в 22:21
Гаджеты
Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
Обновлено вчера в 20:49
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе полузащитника «Арсенала»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был приглашен в качестве свидетеля на свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.
Обновлено вчера в 18:46
Интернет
«ВКонтакте» протестирует рекомендации видео в приложении
«ВКонтакте» начала тестировать обновлённый раздел с видео в приложениях для Android и iOS, говорится в блоге компании.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Японцы думают над безвизом россиянам
Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Игры
Утечка: Elden Ring — совместная игра FromSoftware и Джорджа Мартина
В сеть по ошибке Bandai Namco попал постер Elden Ring — по данным инсайдера Дэниеля Ахмада, это и есть совместный проект FromSoftware и Джорджа Мартина, о котором уже некоторое время гуляют слухи.
Обновлено вчера в 20:10
Баскетбол
«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА
"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Общество
Лауреат «Оскара» Колман удостоилась Ордена Британской империи
Обновлено вчера в 23:54
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как защититься от жары
Чтобы избежать указанных последствий специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер.
Обновлено 06 июня в 01:59
Космос
NASA: В Тихом океане есть область сброса космических кораблей
Работники NASA рассказали, что космические корабли, которые перестают работать, сбрасывают в Тихий океан.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского
Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Обновлено в 00:43
Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин
В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.
Обновлено вчера в 23:10
Культура
Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизни
Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около $30 тыс.; на этом же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы, напомнил президент.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Общество
Бизнесмен Пригожин осудил Соболь за агрессию в отношении Симоньян
В тексте сообщения пресс-службы «Конкорда» отдельно отмечается, что Евгений Пригожин предложил Соболь и другим сотрудникам ФБК проявлять агрессию не против беззащитной беременной женщины, а против него лично.
Обновлено вчера в 11:52
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21