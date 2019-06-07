Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдахГазета.Ru 17:46
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
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