Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдахГазета.Ru 17:46

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

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