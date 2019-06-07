Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдахГазета.Ru 17:46

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
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Премия МУЗ-ТВ 2019: Ольга Бузова приехала на троне с верблюдами

StarHit.ru12:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:34, Ашберн
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По словам г-на Иванова, в первую очередь вагоны-рестораны будут отцеплены от ночных поездов.
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Накануне Дня социального работника, который отмечается в России 8 июня, «Известия» поговорили о трудностях профессии с сотрудниками тамбовского государственного бюджетного учреждения «Забота».
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Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
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МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.
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Политика

Что значит союз России и Китая для США и Европы, пишет Handelsblatt

Политика Трампа, предполагающая оказание максимального давления через санкции и импортные пошлины, ведет к тому, что государства, которые президент США хочет поставить на колени, объединяются в альянсы.
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Наука

Ученые установили главную причину старения

Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
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Лицо Кайли Миноуг из-за филлеров стало асимметричным

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Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
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Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери

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Тренер Сан-Марино сравнил сборную России с королевской коброй

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Футбол

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«Росгеология» и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор – председатель правления "Росгеологии" Сергей Горьков и президент Татарстана Рустам Минниханов.
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Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

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Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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