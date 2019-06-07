Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдахГазета.Ru 17:46
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:34, Ашберн
Футбол
Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге
Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 23:08
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Политика
Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено в 21:33
Энергетика
Цены на бензин могут резко вырасти уже в июле
В издании отмечают, что глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов не исключал, что соглашение между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин могут продлить.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400
Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.
Обновлено в 11:41
Технологии
Google Stadia съест 1Тб трафика за 110 часов
Что означает примерное потребление в размере 9Gb в час, или 110 часов для выкачивания 1Tb.
Обновлено в 02:24
Политика
Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Транспорт
РЖД хочет отцепить от поездов дальнего следования вагоны-рестораны
По словам г-на Иванова, в первую очередь вагоны-рестораны будут отцеплены от ночных поездов.
Обновлено в 23:24
Общество
Душевный подрыв: что соцработник успевает сделать за день
Накануне Дня социального работника, который отмечается в России 8 июня, «Известия» поговорили о трудностях профессии с сотрудниками тамбовского государственного бюджетного учреждения «Забота».
Обновлено в 17:02
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Происшествия
МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова
В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено в 17:19
Политика
Что значит союз России и Китая для США и Европы, пишет Handelsblatt
Политика Трампа, предполагающая оказание максимального давления через санкции и импортные пошлины, ведет к тому, что государства, которые президент США хочет поставить на колени, объединяются в альянсы.
Обновлено в 08:23
Наука
Ученые установили главную причину старения
Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Лицо Кайли Миноуг из-за филлеров стало асимметричным
Известная австралийская певица Кайли Миноуг всегда привлекала к себе внимание поклонников за счет таланта, а также прекрасных внешних данных.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»
Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено в 19:18
Политика
Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери
Российское посольство в Великобритании прокомментировало изменение статьи издания The New York Times о высылке 60 дипломатов из Соединенных Штатов после инцидента в британском Солсбери.
Обновлено в 14:58
Футбол
Тренер Сан-Марино сравнил сборную России с королевской коброй
Главный тренер футбольной сборной Сан-Марино Франко Варрелла назвал одной из сильнейших в мире сборную России, против которой его команде предстоит сыграть в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 12:07
Футбол
Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Грузии разгромила национальную команду Гибралтара со счётом 3:0. Встреча состоялась в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе.
Обновлено в 14:19
Экономика
«Росгеология» и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве
Соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор – председатель правления "Росгеологии" Сергей Горьков и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Гаджеты
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Обновлено в 11:42
Общество
Полезные сладости: какой десерт съесть без угрызений совести
Пастила — исконно русское лакомство, под мармеладом в нашей стране тоже подразумевают прозрачный вид пастилы, в то время как в Европе этим словом принято называть что-то вроде конфитюра.
Обновлено в 21:29
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41