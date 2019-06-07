Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдахГазета.Ru 17:46

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
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Ольга Бузова расстроилась, что не получила Премию МУЗ-ТВ в этом году

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Woman.ru13:40

Премия МУЗ-ТВ 2019: Ольга Бузова приехала на троне с верблюдами

StarHit.ru12:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:29, Ашберн
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Какие школы и детские сады отремонтируют в Чунском районе этим летом

В детском саду №1 посёлка Чунский пройдёт замена участка теплотрассы в границах ответственности (подрядчик ООО «ТК НИКА-П»). сумма контракта – порядка 3,2 миллиона рублей.
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Кто-то выбирает скромные наряды, кто-то предпочитает образы в стиле роковой красотки, а кто-то не перестает шокировать зрителей своими откровенными и вызывающими нарядами.
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Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
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Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
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В МВД опровергли нарушения при задержании журналиста «Медузы»

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Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

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Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит

Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
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Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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