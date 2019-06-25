Футбол

Ольга Бузова предложила Глушакову работу операторомСпорт-Экспресс вчера в 15:48

Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы. Хавбек после ухода из московского клуба остается свободным агентом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глушаков откликнулся на предложение Бузовой о работе

Нева Спорт03:11

Глушаков ответил на предложение Бузовой

Газета.Ru04:46

Бузова предложила Глушакову работу

Чемпионатвчера в 21:40

Глушаков ответил Бузовой на предложение о работе

Спорт-Экспресс02:33

Бузова предложила работу Глушакову

Sport24.ruвчера в 20:41

Глушаков ответил Бузовой на предложение о работе

Матч ТВ02:42

Бузова нашла работу Глушакову

Спорт день за днемвчера в 16:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Политика

В Крыму создадут новый десантно-штурмовой полк

В Крыму планируется создать новый десантно-штурмовой полк он станет третьим полком в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:52
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Политика

Задержанные украинские катера исчезли в Керчи

В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Обновлено в 09:59
Политика

Кикабидзе порассуждал о Грузии и России

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Истребитель Су-34 «Утёнок» впервые покажут в Новосибирске

Из новинок техники гости форума увидят сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 «Утёнок».
Обновлено в 07:55
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Обновлено в 09:15
Происшествия

Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Политика

На Украине начали расследование из-за песни Газманова на выпускном

Обновлено в 05:51
Армия и оружие

В Белгороде почтили память воинов-освободителей

Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна

Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
Обновлено в 09:39
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Общество

Роскачество назвало самое качественное детское питание

Самой качественной признана смесь белорусского производителя «Беллакт». Всего эксперты проверили более 20 марок.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

Обновлено в 03:56
Культура

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти

Обновлено в 09:17
Театры

Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину

Обновлено в 09:21
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Общество

«Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей

Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях.
Обновлено в 08:12
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России

Обновлено в 05:30
Политика

Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ

Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.
Обновлено в 09:00
Политика

Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации

Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное