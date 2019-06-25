Футбол
Ольга Бузова предложила Глушакову работу операторомСпорт-Экспресс вчера в 15:48
Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы. Хавбек после ухода из московского клуба остается свободным агентом.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний
Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Политика
В Крыму создадут новый десантно-штурмовой полк
В Крыму планируется создать новый десантно-штурмовой полк он станет третьим полком в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:52
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Политика
Задержанные украинские катера исчезли в Керчи
В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика
Кикабидзе порассуждал о Грузии и России
Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Истребитель Су-34 «Утёнок» впервые покажут в Новосибирске
Из новинок техники гости форума увидят сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 «Утёнок».
Обновлено в 07:55
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
В Белгороде почтили память воинов-освободителей
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна
Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Общество
Роскачество назвало самое качественное детское питание
Самой качественной признана смесь белорусского производителя «Беллакт». Всего эксперты проверили более 20 марок.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
Обновлено в 03:56
Культура
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти
Обновлено в 09:17
Театры
Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину
Обновлено в 09:21
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Общество
«Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей
Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях.
Обновлено в 08:12
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России
Обновлено в 05:30
Политика
Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ
Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.
Обновлено в 09:00
Политика
Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации
Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17