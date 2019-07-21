Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут. Этот нокаут стал самым быстры в истории UFCв тяжелой весовой категории.

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

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