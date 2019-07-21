Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут. Этот нокаут стал самым быстры в истории UFCв тяжелой весовой категории.

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Футбол «Локомотив» и «Тамбов» объявили составы на матч РПЛ Московский "Локомотив" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.

Космос Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).

Политика Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.

Политика Эксперты: явка избирателей на выборах в Раду самая низкая с 2012 года Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье на Украине, является самой низкой с 2012 года.

Политика Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.

Наука Ученые установили свойства композитов для новых поездов Команде ученых Политехнического института ЮУрГУ удалось установить баллистические характеристики стеклопластика под воздействием эксплуатационных нагрузок при высокой скорости ударного нагружения.

Политика Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш» Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".

Экономика Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.

Политика Зеленский рассказал об одном из первых законопроектов новой Рады Ранее — во время своей инаугурационной речи — Зеленский призывал депутатов ВРУ нынешнего созыва принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Шоу-бизнес Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера Российские СМИ и недоброжелатели окрестили Гагу "разлучницей" после того, как певица "увела" Брэдли Купера из семьи — четыре года актер состоял в браке с супермоделью, уроженкой Челябинской области Ириной Шейк.

Происшествия В США обнаружили «кладбище» лайнеров Boeing 737 Max "Кладбище" проблемных самолетов Boeing 737 Max нашли в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.

Экономика Русфинанс Банк предлагает особые кредитные условия для покупки Kia Soul Русфинанс Банк предлагает особые кредитные условия для будущих владельцев кроссовера Kia Soul, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Армия и оружие В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.

Политика ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Армия и оружие Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки Скрытность, универсальность, способность доставить к цели сразу сотни килограммов тротила — порой торпеды угрожают кораблям больше, чем даже самые высокоскоростные ракеты.

Происшествия Площадь природного пожара в Оренбурге составила 50 тысяч га «В настоящее время площадь, пройденная огнем, составляет 50 тысяч га, из которых половина уже ликвидирована», — сообщили в ведомстве.

Политика Букер заявил, что Трамп хуже расиста Высказывание американского президента Дональда Трампа в адрес женщин-демократов хуже расистских, заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.