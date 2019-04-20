Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-ПетербургеТАСС вчера в 15:42
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходило в спорткомплексе "Юбилейный".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Алексей Олейник и Алистар Оверим встретятся на турнире UFC в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 02:30
7 тысяч зрителей на питерском UFC – почти антирекорд года. Но бои были отличные
Sports.ruвчера в 19:23
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Политика
Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян
Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Трамвай сбил пешехода и протащил несколько метров в Новокузнецке
Где следовавший по маршруту трамвай совершил наезд на молодого мужчину-пешехода.
Обновлено вчера в 23:50
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Происшествия
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек
Обновлено в 01:25
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
У берегов Камчатки произошла серия землетрясений
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Порошенко в день тишины заявил о своей победе
Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Авто
Автопроизводство в Казахстане переживает феноменальный рост
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Число пострадавших от природных пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика
Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
Обновлено вчера в 21:03
Музыка
Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой
Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд
Обновлено вчера в 11:16
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел нападающего "Чикаго Блэкхоукс" Патрика Кейна по количеству очков за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:26
Общество
Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео
В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено 19 апреля в 04:23
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 00:19
Космос
Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»
В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
В Дамаске прошел международный фестиваль сирийской арабской лошади
Обновлено вчера в 23:07
Хоккей
Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Политика
Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин сходил на субботник и посадил яблоню
Стас Костюшкин сообщил, что побывал на субботнике в Солнечногорске и самостоятельно посадил яблоню.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23