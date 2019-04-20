Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-ПетербургеТАСС 15:42

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходило в спорткомплексе "Юбилейный".

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

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