Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-ПетербургеТАСС 15:42
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходило в спорткомплексе "Юбилейный".
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Алексей Олейник и Алистар Оверим встретятся на турнире UFC в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург02:30
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