Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в ПетербургеLenta.ru 15:51

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Поединок прошел в Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный».

Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге

Наука На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.

Футбол «Ювентус» стал чемпионом Италии Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.

Шоу-бизнес Алена Рапунцель крестила сына Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.

Политика Суд по иску против Зеленского удалился для вынесения решения В совещательную комнату удалились судьи 20 апреля для вынесения решения по иску о снятии кандидата Зеленского со второго тура президентских выборов на Украине.

Космос Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.

Недвижимость Квартирный вопрос дошел до Берлина По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.

Наука ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.

Политика В Австрии оценили потери страны от антироссийских санкций В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

Общество Загитова отписалась от Медведевой в Instagram Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.

Происшествия Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.

Политика Началось голосование во втором туре выборов президента Украины Голосование на выборах президента Украины началось на избирательном участке в Австралии, сообщают СМИ.

Происшествия Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.

Происшествия В результате ДТП с автобусом в Казахстане погибли граждане Узбекистана В результате аварии с участием пассажирского автобуса на юге Казахстана погибли 11 граждан Узбекистана.

Армия и оружие Ополченцы и войска ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ДНР При попытке проникновения украинских силовиков на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли четверо бойцов ВСУ и еще пятеро пострадали.

Политика Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.

Происшествия Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».

Футбол Иванович: рано говорить о чемпионстве «Зенита» Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвёл итоги победного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (3:2) и заявил, что пока не стоит называть его команду чемпионами.

Происшествия В Москве полицейские устроили массовую драку На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.