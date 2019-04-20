Единоборства

Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в ПетербургеLenta.ru 15:51

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Поединок прошел в Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный».
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Профессиональный нидерландский боец ММА и кикбоксер. Оверим является экс-чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе, DREAM и К-1 и единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно. В его послужном списке имеются победы над такими знаменитыми бойцами, как Витор Белфорт, Игорь Вовчанчин, Петер Артс, Бадр Хари, Фабрицио Вердум, Фрэнк Мир, Рой Нельсон, Джуниор Дос Сантос, Андрей Орловский, Брок Леснар и другими. По версии журнала Fight! Оверим является пятым в списке лучших тяжеловесов в мире ММА. По состоянию на 6 марта 2016 года, Оверим занимал третью строчку в списке лучших тяжеловесов мира по версии Sherdog и седьмую - по версии MMAWeekly.com.
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