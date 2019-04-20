Единоборства
Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в ПетербургеLenta.ru 15:51
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Поединок прошел в Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный».
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Алексей Олейник и Алистар Оверим встретятся на турнире UFC в Петербурге
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