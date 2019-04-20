Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-ПетербургеТАСС 15:42

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходило в спорткомплексе "Юбилейный".
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Профессиональный нидерландский боец ММА и кикбоксер. Оверим является экс-чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе, DREAM и К-1 и единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно. В его послужном списке имеются победы над такими знаменитыми бойцами, как Витор Белфорт, Игорь Вовчанчин, Петер Артс, Бадр Хари, Фабрицио Вердум, Фрэнк Мир, Рой Нельсон, Джуниор Дос Сантос, Андрей Орловский, Брок Леснар и другими. По версии журнала Fight! Оверим является пятым в списке лучших тяжеловесов в мире ММА. По состоянию на 6 марта 2016 года, Оверим занимал третью строчку в списке лучших тяжеловесов мира по версии Sherdog и седьмую - по версии MMAWeekly.com.
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