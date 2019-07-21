Единоборства

Олейник попал в больницу после боя с ХаррисомРоссийская газета 03:22

Бой прошел в ночь на воскресенье по Москве и завершился победой Харриса нокаутом спустя 11 секунд после старта поединка. По информации журналиста ESPN Ариэля Хельвани, у Олейника подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
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Уолт Харрис
Американский боец без правил
Американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Titan FC и др.
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