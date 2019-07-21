Единоборства
Олейник попал в больницу после боя с ХаррисомРоссийская газета 03:22
Бой прошел в ночь на воскресенье по Москве и завершился победой Харриса нокаутом спустя 11 секунд после старта поединка. По информации журналиста ESPN Ариэля Хельвани, у Олейника подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
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Зеленский назвал условие восстановления диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, которое будет способствовать нормализации отношений с Россией.
Обновлено 18 июля в 00:31
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
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Известная певица Согдиана рассказала поклонникам, где родит своего третьего ребенка.
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В правительстве предложили не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем и смягчить ограничения на розничную продажу этого напитка, сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект.
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
«Чайка» вырвала победу у «Балтики», «Нефтехимик» обыграл «Армавир»
«Чайка» на выезде с минимальным счетом обыграла «Балтику» — 1:0. Единственный гол на 86-й минуте игры забил нападающий «Чайки» Александр Подбельцев.
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Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
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Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Сухуме произошло ДТП с участием машины российских диппредставительств
ДТП с участием машины российских диппредставительств произошло в воскресенье в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено 19 июля в 22:03
Политика
Появилось видео задержания британского танкера спецназом Ирана
Обновлено вчера в 16:45
Политика
В Донецкой области найдены заполненные протоколы выборов в Раду
В Бахмуте Донецкой области найдены пустые бланки протоколов, подписанные членами избирательной комиссии по итогам голосования населения за выбор членов в парламент Украины задолго до начала голосования.
Обновлено в 03:29
Политика
Посольство США обратилось к украинцам по случаю выборов
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам всего наилучшего в связи с парламентскими выборами.
Обновлено в 02:52
Политика
На Украине к 9:00 не открылось восемь избирательных участков
Восемь избирательных участок для голосования на досрочных выборах в Верховную раду по состоянию на 09:00 часов утра воскресенья пока не начали свою работу.
Обновлено в 02:40
Политика
В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады
От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН
Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
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На Ямале восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов
Участок железной дороги в Приуральском районе ЯНАО, где утром в субботу с рельсов сошли 11 грузовых вагонов, открыт для движения после восстановительных работ, сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 01:27
Кино
HBO выпустил трейлер сериала «Хранители»
Обновлено в 03:39
Космос
Глава NASA считает поиски жизни на Марсе необходимыми
Обновлено в 03:29
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Артура Шпильку
Обновлено вчера в 16:21
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе
Обновлено 19 июля в 15:49
Футбол
Олег Кононов: без проблем с судейством «Спартак» набрал бы шесть очков
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после ничейного матча с ФК "Ростов" прокомментировал судейство его команды в первых двух турах чемпионата России.
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Здоровье
Названы шесть самых опасных для молодых людей болезней
Медики составили топ-6 болезней, которые представляют особенную опасность для людей в возрасте от 20 до 30 лет.
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Технологии
Клавиатура Input Club Keystone учитывает глубину нажатия клавиш
В переключателях установлены датчики на эффекте Холла, что позволяет анализировать глубину нажатия клавиш.
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На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду
Наблюдатели «Комитета избирателей Украины» (КИУ) выявили первые нарушения на досрочных выборах в Верховную раду.
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Политика
Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
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Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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