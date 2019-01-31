Происшествия

Олегу Ковалю предъявлено обвинениеOnline47.ru 00:27

Зампреду правительства Ленобласти по энергетике и ЖКХ Олегу Ковалю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Связано это с его прежней работой в компании "Газпром газораспределение".
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Суд арестовал вице-губернатора Ленинградской области

Ведомости18:29

Суд арестовал вице-губернатора Ленобласти по обвинению в мошенничестве

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Акционер «ЛСР» предложил 47 млн за свободу вице-губернатора Ленобласти Коваля, матерно хулившего руководство страны

Фонтанка.Ру15:17

Зампреда правительства Ленобласти арестовали по делу о мошенничестве

Коммерсантъ16:09

Суд арестовал зампреда правительства Ленинградской области до 28 марта

РИА Новости15:42

Арестован зампред правительства Ленинградской области

Газета.Ru15:29

Суд арестовал зампреда правительства Ленинградской области по делу о мошенничестве

ТАСС15:23
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Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Обновлено в 05:27
Происшествия

Следователи попросили суд арестовать пятерых фигурантов дела Арашукова

В СК обратились к суду с просьбой выдать санкции на арест пяти фигурантов дела Арашукова.
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Байк-клуб загорелся на северо-западе Москвы

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Наука

В английской библиотеке случайно нашли рукопись о короле Артуре

В Великобритании обнаружили семь страниц средневековой рукописи, повествующей о короле Артуре.
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Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
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Транспорт

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«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Здоровье

В Греции за неделю от гриппа скончались 12 человек

В Греции умерло 12 человек от заболевания гриппом в период с 21 по 27 января, сообщил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).
Обновлено в 20:20
Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

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Общество

В «Росгеологии» рассказали о сроках увольнения Горринга

Руслан Горринг, ранее уволенный с должности первого заместителя генерального директора «Росгеологии» из-за скандального видео, будет исключен из руководства «РГ-Экология» на следующей неделе, сообщил представитель холдинга Антон Сергеев.
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Авто

Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено в 15:07
Экономика

Reuters узнал о планах Венесуэлы продать 15 тонн золота в ОАЭ

Центральный банк Венесуэлы планирует в ближайшие несколько дней отправить в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 15 тонн золота в обмен на наличные средства (евро).
Обновлено в 17:02
Наука

Ученые нашли простой способ омолодить мозг на десять лет

Ученые из Колумбийского университета раскрыли простой способ омолодить мозг.
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Наука

В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра

В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.
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Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей

Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено в 14:02
Политика

Новая ракета России получит поставляемые в США двигатели

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Гаджеты

Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

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Volkswagen показал электрический багги на эскизе

Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
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Общество

В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II

В Ессентуках нашли тайник с редкими фотографиями императорской семьи.
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Авто

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На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Наука

Под антарктическим ледником нашли гигантскую полость

Американские учёные в ходе радарного сканирования льдов в Антарктиде обнаружили полость, площадь которой составляет около 40 кв. км. Огромная "проталина" находится под ледником Туэйтса.
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Наука

Найдены руины древнего затерянного мегаполиса

Археологи Университета Витватерсранда (ЮАР) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга.
Обновлено в 20:22
Происшествия

В Чечне скончалась самая пожилая россиянка

Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено в 15:18
Интернет

Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»

Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
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Авто

Первую Ладу за миллион купил губернатор Самарской области

Первым покупателем спортивной Весты стоимостью более 1 млн рублей стал не простой россиянин, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который при этом воспользовался подарком президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса.
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Интернет

Google призналась в тайных платежах пользователям

Корпорация Google платила деньги пользователям в обмен на практически полный доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.
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Общество

На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов

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Гаджеты

Обнаружен простой способ взломать iPhone по номеру телефона

Эксперты обнаружили уязвимость смартфонов Apple, которая позволяет получить доступ к данным iPhone.
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Авто

Chevrolet выпустил для Европы Corvette в двух версиях

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Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

В городской больнице врачом оказался мужчина, который несколько лет провел в психбольнице за то, что убил своего одноклассника, расчленил тело и выпил его кровь.
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Конструкторы «Камаза» представили спецификацию новой кабины для строительных самосвалов поколения К5, сообщает 31 января пресс-служба предприятия.
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