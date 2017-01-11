Политика
РБКУкраинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам в колонии по обвинению в подготовке терактов, этапировали из ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Москву. Об этом сообщает источник ТАСС.
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с чего всё началось
Украинец Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2 ("Бутырка"). Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву.Интерфакс03:46
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Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета вчера в 10:08
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Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Происшествия
Полиция нашла белоруса, обокравшего квартиру матери Бузовой
Полиция Санкт-Петербурга установила вора, который забрался в квартиру Ирины Бузовой, матери певицы и телеведущей Ольги Бузовой, и вынес оттуда ценности на 6 миллионов рублей.
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"Король российской эстрады" Филипп Бедросович Киркоров отличился на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 04:23
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
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Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд
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РБК вчера в 22:00
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79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
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Финансы
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Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК вчера в 19:22
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В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался
Антропологам удалось выяснить, что мозг приматов в ходе эволюции изменялся не только в сторону увеличения, но и уменьшения.
МедиаПоток 27 августа в 13:17
Происшествия
В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка
Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.
REGNUM 04:51
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
BFM.ru вчера в 15:20
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Культура
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском вчера в 16:35
Армия и оружие
Израиль собрался помогать Украине в модернизации МиГ-29
Что же касается сотрудничества с израильтянами, то известно, что ранее Elbit Systems совместно с германскими специалистами участвовала в попытке модернизации МиГ-29 в Румынии.
Российская газета 04:04
Здоровье
Диетолог назвала три обязательных осенних продукта
Российская газета 02:10
Политика
Болтон рассказал о позиции Путина по вопросу возвращения в G7
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что возвращение России в группу G7 не является самоцелью для президента Владимира Путина.
Известия 04:24
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
В Карелии перевернулся школьный автобус
Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
ТАСС 05:04
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы
В Нижнем Тагиле главные врачи двух больниц, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от занимаемых должностей на время проверки.
Lenta.ru 05:11
Происшествия
В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
Оппозиционерка и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подверглась нападению возле подъезда своего дома.
Московский Комсомолец 05:08
Армия и оружие
Кибератака США уничтожила важную для Ирана базу данных
Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на компьютерные системы Ирана уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Сусанин 01:42
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу
Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
Единоборства
Голландец Спонг может стать следующим соперником Усика
Следующим соперником украинского боксера Александра Усика может стать голландец Тайрон Спонг.
Спорт-Экспресс 04:27
Политика
Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией
Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский и его команда, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Объем "невидимой" экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Нападающий «Ак Барса» рассказал о самом обидном вылете из плей-офф в карьере
Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов вспомнил прошлогодний раунд плей-офф с «Авангардом», а также рассказал, какое поражение ему далось болезненнее всего.
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