Украинец Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2 ("Бутырка"). Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву.

с чего всё началось

Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам в колонии по обвинению в подготовке терактов, этапировали из ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Москву. Об этом сообщает источник ТАСС.

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