Мэром Владивостока избран и. о. главы города ГуменюкИзвестия вчера в 21:43

Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля. По словам Гуменюка, «важнейшие задачи — благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры: строительство новых дорог, ремонт дорог».

Мэром Владивостока избран и. о. главы города Гуменюк

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