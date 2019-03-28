Политика

Мэром Владивостока избран и. о. главы города ГуменюкИзвестия вчера в 21:43

Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля. По словам Гуменюка, «важнейшие задачи — благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры: строительство новых дорог, ремонт дорог».
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Олег Гуменюк: За два года построим 9 детских садов и две школы

КП - Владивостоквчера в 23:38

Гуменюк рассказал о планах после вступления в должность мэра Владивостока

АиФ Владивостоквчера в 23:55

Дороги, ясли, ТОСы и президентский указ: заветы кандидатов на пост главы Владивосток

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Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока

РИА Новостивчера в 20:39

Мэром Владивостока избран Олег Гуменюк

RT на русскомвчера в 21:11

Как во Владивостоке главу города выбирали

Владивосток-Новостивчера в 22:22
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Политика

Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:58
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звёздных войн»

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Хоккей

«Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря хет-трику Пастрняка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи.
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Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
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Общество

В Красноярске стартовал масштабный экономический форум

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок

Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
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Политика

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено вчера в 08:43
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски

Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко

По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.
Обновлено вчера в 09:41
Футбол

Матч чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «Ним» перенесен из-за протестов

Игра изначально была запланирована на 31 марта и должна была пройти в Сент-Этьене.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

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Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Космос

Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»

Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы

Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено вчера в 11:49
Финансы

Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале

Первый квартал этого года оказался крайне удачным для Минфина – впервые за год ему удалось перевыполнить план заимствований на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Культура

YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова

Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
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Шоу-бизнес

Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США

Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.
Обновлено вчера в 18:00
Наука

В России приступили к разработке нового речного экраноплана

По рекам экраноплан сможет передвигаться со скоростью не более 180-200 километров в час (данный предел установлен законами о речном судоходстве).
Обновлено вчера в 08:20
Общество

Женщинам в России продлят рабочий день

Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.
Обновлено вчера в 02:08
Игры

Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза

Обновлено вчера в 10:40
Здоровье

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Помпео: Россия давно вмешивается в выборы в США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пыталась влиять на результаты американских выборов как минимум с 2004 года.
Обновлено вчера в 17:25
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