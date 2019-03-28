Политика
Мэром Владивостока избран и. о. главы города ГуменюкИзвестия вчера в 21:43
Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля. По словам Гуменюка, «важнейшие задачи — благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры: строительство новых дорог, ремонт дорог».
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Гуменюк рассказал о планах после вступления в должность мэра Владивостока
АиФ Владивостоквчера в 23:55
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Политика
Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:58
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звёздных войн»
Обновлено вчера в 06:56
Хоккей
«Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря хет-трику Пастрняка
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
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Общество
В Красноярске стартовал масштабный экономический форум
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски
Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко
По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.
Обновлено вчера в 09:41
Футбол
Матч чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «Ним» перенесен из-за протестов
Игра изначально была запланирована на 31 марта и должна была пройти в Сент-Этьене.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Космос
Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»
Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы
Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным
Обновлено вчера в 11:49
Финансы
Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале
Первый квартал этого года оказался крайне удачным для Минфина – впервые за год ему удалось перевыполнить план заимствований на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Культура
YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова
Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин
Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США
Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.
Обновлено вчера в 18:00
Наука
В России приступили к разработке нового речного экраноплана
По рекам экраноплан сможет передвигаться со скоростью не более 180-200 километров в час (данный предел установлен законами о речном судоходстве).
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Женщинам в России продлят рабочий день
Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.
Обновлено вчера в 02:08
Игры
Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза
Обновлено вчера в 10:40
Здоровье
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Помпео: Россия давно вмешивается в выборы в США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пыталась влиять на результаты американских выборов как минимум с 2004 года.
Обновлено вчера в 17:25