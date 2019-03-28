Политика

Олега Гуменюка избрали мэром ВладивостокаРИА Новости вчера в 20:39

Депутаты Думы Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания. Предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушел в отставку 12 октября 2018 года по собственному желанию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гуменюк рассказал о планах после вступления в должность мэра Владивостока

АиФ Владивостоквчера в 23:55

Дороги, ясли, ТОСы и президентский указ: заветы кандидатов на пост главы Владивосток

PrimaMedia.ru00:00

Мэром Владивостока избран Олег Гуменюк

RT на русскомвчера в 21:11

Новым мэром Владивостока избран Олег Гуменюк

КП - Владивостоквчера в 20:41

Олег Гуменюк возглавил столицу ДФО – город Владивосток (фото)

Амур.инфовчера в 21:47

Депутаты думы Владивостока выбрали мэра города

РБКвчера в 21:35

Как во Владивостоке главу города выбирали

Владивосток-Новостивчера в 22:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Общество

«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства

В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Культура

Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Наука

Автолюбители не считают велосипедистов полноценными людьми

Австралийские ученые выяснили, что более половины автолюбителей не считают велосипедистов полностью людьми.
Обновлено вчера в 08:36
Здоровье

Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами

Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

Суд арестовал бывшего министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Культура

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие

Россия поддерживает боеготовность военной техники Венесуэлы

Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники, но о новых закупках речи не идет, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов «Интерфаксу» на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.
Обновлено в 00:49
Здоровье

Жители России в 2018 году съели сахара в два раза больше нормы

В 2018 году в России потребление мяса и мясопродуктов при установленной Минздравом норме 73 кг составило 75,1 кг на человека.
Обновлено в 01:38
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро

Обновлено вчера в 12:20
Политика

Россия призвала США отказаться от пересмотра международного права

Власти США должны прекратить предпринимать односторонние шаги, которые подрывают процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса

Единственного в истории госсекретаря при президенте РФ, соратника Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге, где он должен был участвовать в мероприятии в Ельцин-центре.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Эксперт назвал «беспохмельный» алкоголь синтетическим наркотиком

Созданный в Великобритании «беспохмельный» алкогольный напиток является обычным синтетическим наркотиком, не имеющим никакого отношения к алкоголю.
Обновлено вчера в 12:20
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Авто

Секретные фото салона новой Chevrolet Niva появились в Сети

Портал Drom опубликовал в Сети секретное фото, на котором можно рассмотреть, как будет выглядеть салон нового Chevrolet.
Обновлено в 00:37
Происшествия

При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных

В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Актёр Николас Кейдж устроил скандал на регистрации брака

Актёр Никола Кейдж пришёл на регистрацию брака с 23-летней Эрикой Койке в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 01:29
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

На Кубани потушили пожар на складе на площади 600 квадратных метров

К 21.04 мск пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, к 21.33 мск ликвидировано открытое горение.
Обновлено в 01:24
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Появилось видео смертельной аварии под Петербургом

В Сети появилось видео смертельного ДТП под Петербургом.
Обновлено вчера в 18:11
Теннис

Халеп вышла в полуфинал Miami Open, обыграв Ван Цян

Обновлено в 00:35
Происшествия

В здании правительства Хабаровского края проходят обыски

Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Авто

Компания Kia показала в Сеуле два новых концептуальных кроссовера

На автошоу в Сеуле компания Kia презентовала два новых концептуальных паркетника, которые должны продемонстрировать дизайн будущих моделей марки.
Обновлено в 01:36
Общество

Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол

«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне

Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).
Обновлено вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное