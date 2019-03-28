Политика
Олега Гуменюка избрали мэром ВладивостокаРИА Новости вчера в 20:39
Депутаты Думы Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания. Предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушел в отставку 12 октября 2018 года по собственному желанию.
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Гуменюк рассказал о планах после вступления в должность мэра Владивостока
АиФ Владивостоквчера в 23:55
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Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Культура
Украина отменила запрет на въезд Добронравову
Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Наука
Автолюбители не считают велосипедистов полноценными людьми
Австралийские ученые выяснили, что более половины автолюбителей не считают велосипедистов полностью людьми.
Обновлено вчера в 08:36
Здоровье
Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами
Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
Суд арестовал бывшего министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
Россия поддерживает боеготовность военной техники Венесуэлы
Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники, но о новых закупках речи не идет, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов «Интерфаксу» на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.
Обновлено в 00:49
Здоровье
Жители России в 2018 году съели сахара в два раза больше нормы
В 2018 году в России потребление мяса и мясопродуктов при установленной Минздравом норме 73 кг составило 75,1 кг на человека.
Обновлено в 01:38
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Россия призвала США отказаться от пересмотра международного права
Власти США должны прекратить предпринимать односторонние шаги, которые подрывают процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса
Единственного в истории госсекретаря при президенте РФ, соратника Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге, где он должен был участвовать в мероприятии в Ельцин-центре.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Эксперт назвал «беспохмельный» алкоголь синтетическим наркотиком
Созданный в Великобритании «беспохмельный» алкогольный напиток является обычным синтетическим наркотиком, не имеющим никакого отношения к алкоголю.
Обновлено вчера в 12:20
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Секретные фото салона новой Chevrolet Niva появились в Сети
Портал Drom опубликовал в Сети секретное фото, на котором можно рассмотреть, как будет выглядеть салон нового Chevrolet.
Обновлено в 00:37
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных
В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»
Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Актёр Николас Кейдж устроил скандал на регистрации брака
Актёр Никола Кейдж пришёл на регистрацию брака с 23-летней Эрикой Койке в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 01:29
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
На Кубани потушили пожар на складе на площади 600 квадратных метров
К 21.04 мск пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, к 21.33 мск ликвидировано открытое горение.
Обновлено в 01:24
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии под Петербургом
В Сети появилось видео смертельного ДТП под Петербургом.
Обновлено вчера в 18:11
Теннис
Халеп вышла в полуфинал Miami Open, обыграв Ван Цян
Обновлено в 00:35
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Авто
Компания Kia показала в Сеуле два новых концептуальных кроссовера
На автошоу в Сеуле компания Kia презентовала два новых концептуальных паркетника, которые должны продемонстрировать дизайн будущих моделей марки.
Обновлено в 01:36
Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол
«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне
Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).
Обновлено вчера в 23:00