Экономика

Олег Тиньков назвал дело Калви «позором» РоссииБанки.ру 03:01

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков назвал дело против топ-менеджеров Baring Vostok «позором» России. По его словам, основатель инвестфонда Майкл Калви стал фигурантом уголовного дела о хищении из банка «Восточный» по надуманным основаниям.
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В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
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Обновлено в 11:40
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов.
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Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
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