Экономика
Олег Тиньков назвал дело Калви «позором» РоссииБанки.ру 03:01
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков назвал дело против топ-менеджеров Baring Vostok «позором» России. По его словам, основатель инвестфонда Майкл Калви стал фигурантом уголовного дела о хищении из банка «Восточный» по надуманным основаниям.
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