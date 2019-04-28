Олег Шатов: «Матч понравился, но сами себе создали проблемы»Спорт-Экспресс 12:37

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов после победы над "Крыльями Советов" (4:2) поделился мнением об игре.

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Олег Шатов: «Матч понравился, но сами себе создали проблемы»

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Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

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