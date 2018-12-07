Футбол

Олег Шатов: Чувствую себя хорошо, готов отыграть с «Рубином» 90 минут
78.ru
06:05

Зенит — Рубин
9 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов восстановился после травмы и готов принять участие в ближайших матчах команды. Об этом он сам заявил на пресс-конференции.
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Олег Шатов: «С „Рубином“ готов играть 90 минут, все хорошо»

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Рубин
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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