Культура

Олег Меньшиков попал в реанимациюLenta.ru 16:07

Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой находится в одной из ведомственных клиник.
РЕН ТВ15:56

Подробнее о событии

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

URA.Ru16:12

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Известия15:57

СМИ: актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Российская газета16:29

СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова

РИА Новости16:13

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Lenta.ru16:07

СМИ: Олег Меньшиков попал в реанимацию

Московский Комсомолец16:39

Олег Меньшиков попал в реанимацию

РЕН ТВ15:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Наука

Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей

Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено 21 августа в 07:14
Армия и оружие

В небе над Дамаском прогремели взрывы

Несколько мощных взрывов прогремели в небе над Дамаском, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 16:27
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Происшествия

В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека

В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Экономика

Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга

Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.
Обновлено вчера в 11:46
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Авто

В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации

Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
Обновлено 22 августа в 07:41
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Музыка

Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»

23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Происшествия

«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Астраханской области нашли пропавшего португальца

Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Обновлено в 13:39
Происшествия

В Саракташском районе водитель насмерть сбил двух женщин

Обновлено в 15:20
Политика

В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»

"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Экономика

Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты

Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Гаджеты

Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивки MIUI на базе Android 10

Xiaomi Mi 9 с весны входит программу первых устройств, на которых можно опробовать Android 10.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева устроила фотосессию в купальниках

Супруга Павла Воли поделилась серией снимков, на которых демонстрирует свою стройную фигуру в купальниках.
Обновлено в 12:27
Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол

Круговой не боится конкуренции в «Зените»

Защитник "Зенита" Данил Круговой заявил, что не боится конкуренции в петербургском клубе, передает Sport24.
Обновлено в 07:45
Политика

Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки»

Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.
Обновлено в 04:28
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Калужской области в ДТП погибли пять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Калужской области погибли пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 06:46
Футбол

«Реал» упустил победу в матче чемпионата Испании с «Вальядолидом»

Обновлено в 15:06
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
ещё по теме
Олег Меньшиков
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист Российской Федерации. Трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное