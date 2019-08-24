Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой находится в одной из ведомственных клиник.

с чего всё началось

Актер Олег Меньшиков попал в реанимационное отделение, сообщает Рен-ТВ со ссылкой на неназванные источники. По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.

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