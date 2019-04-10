Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»Sports.ru 08:39

Бывший защитник «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб команды. 37-летний специалист выступал за казанский клуб с 2010 по 2018 год, после чего завершил игровую карьеру.

Политика Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Происшествия Адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал допрос свидетелей по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.

Экономика Группа «Черкизово» отказалась от SPO Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.

Авто Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback Премьера нового поколения Subaru Outback состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Кино Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".

Происшествия Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.

Экономика Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага» В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Общество ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Происшествия Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.

Политика Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2» Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.

Интернет Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

Происшествия СК просит перевести Майкла Калви под домашний арест СК просит суд перевести под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, заявили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Футбол Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону» Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубе Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева потратила в кафе и стриптиз-клубе почти 400 тыс. руб. в день драки.

Происшествия В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Авто Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Кино В России запустили новый телеканал «Победа» Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.

Политика СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Экономика FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп» Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.