Футбол
Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»Sports.ru 08:39
Бывший защитник «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб команды. 37-летний специалист выступал за казанский клуб с 2010 по 2018 год, после чего завершил игровую карьеру.
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Общество
Россияне назвали размер зарплаты для достойной жизни
24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют его достичь в ближайшие пять лет.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика
Мэй обещает подписать соглашение в обмен на отсрочку Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отсрочка Brexit позволит ей добиться от парламента ратификации соглашения с Брюсселем, 10 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:46
Политика
США пожелали продлить договор СНВ-3
Договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант.
Обновлено в 11:31
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено в 10:12
Кино
В России запустили новый телеканал «Победа»
Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Суд продлил арест фигурантов дела Baring Vostok до 14 июля
11 апреля суд решит вопрос о переводе из СИЗО под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главу правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.
Обновлено в 11:21
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Футбол
Марадона пожелал выздоровления Пеле
Обновлено в 09:09
Теннис
Камила Джорджи и Сара Эррани сыграют против России в Кубке федерации
Матч Мировой группы II Кубка федерации Россия - Италия пройдет с 20 по 21 апреля на грунте в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.
Обновлено в 10:35
Политика
Российский газ предложили перевозить на атомных подлодках
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Беглый российский банкир задержан в Белоруссии с поддельным паспортом
Находящийся в розыске на территории России мужчина пытался пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту гражданина Словении Правоохранители задержали бывшего владельца екатеринбургского Плато-банка Андрея Лазарева, который в РФ приговорен к 6 годам и скрывается от правосудия, при попытке пересечь белорусско-польскую границу.
Обновлено в 10:58
Футбол
Инвентарь Александра Головина в Steam стоит почти 2 млн рублей
Стоимость вещей CS:GO и Dota 2 в инвентаре футболиста Александра Головина составляет почти 2 млн рублей.
Обновлено 08 апреля в 14:43
Кино
В Госдуме покажут фильм Павла Лунгина «Братство» о войне в Афганистане
Депутатам и ветеранам-афганцам предстоит оценить, насколько фильм соответствует историческим событиям, - сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Все — натуральное: молодая жена Цекало опубликовала фото топлес
На днях Дарина опубликовала в своем микроблоге весьма откровенное фото.
Обновлено в 09:56
Политика
Порошенко сдал анализы на допинг
Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
Единоборства
Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.
Обновлено в 11:52
Политика
Украинская пропагандистка вызвала Скабееву на дебаты
Украинская пропагандистка Соколова вызвала российского журналиста и телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты и дала ей 24 часа на размышления.
Обновлено в 12:00
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49