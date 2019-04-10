Футбол

Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»Sports.ru 08:39

Бывший защитник «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб команды. 37-летний специалист выступал за казанский клуб с 2010 по 2018 год, после чего завершил игровую карьеру.
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«Рад вернуться в семью»: Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»

КП - Казань09:29

Экс-капитан «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский состав клуба

Татар-информ08:36

Экс-капитан «Рубина» Кузьмин вошел в тренерский штаб Бердыева

Kazanfirst.ru08:21

Кузьмин вошёл в тренерский штаб «Рубина»

Чемпионат08:28

Кузьмин стал тренером «Рубина»

Матч ТВ08:16

Экс-капитан «Рубина» Кузьмин вошел в тренерский штаб клуба

Спорт-Экспресс08:12

Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»

Sports.ru08:39
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24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют его достичь в ближайшие пять лет.
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Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Мэй обещает подписать соглашение в обмен на отсрочку Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отсрочка Brexit позволит ей добиться от парламента ратификации соглашения с Брюсселем, 10 апреля передает агентство Reuters.
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Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено в 10:12
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В России запустили новый телеканал «Победа»

Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
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В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
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Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
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Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Футбол

Марадона пожелал выздоровления Пеле

Обновлено в 09:09
Общество

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Обновлено в 11:20
Теннис

Камила Джорджи и Сара Эррани сыграют против России в Кубке федерации

Матч Мировой группы II Кубка федерации Россия - Италия пройдет с 20 по 21 апреля на грунте в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.
Обновлено в 10:35
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Российский газ предложили перевозить на атомных подлодках

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Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

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Обновлено в 05:54
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Обновлено в 04:35
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
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Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
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В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик Б-52

Обновлено в 06:33
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
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Происшествия

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Беглый российский банкир задержан в Белоруссии с поддельным паспортом

Находящийся в розыске на территории России мужчина пытался пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту гражданина Словении Правоохранители задержали бывшего владельца екатеринбургского Плато-банка Андрея Лазарева, который в РФ приговорен к 6 годам и скрывается от правосудия, при попытке пересечь белорусско-польскую границу.
Обновлено в 10:58
Футбол

Инвентарь Александра Головина в Steam стоит почти 2 млн рублей

Стоимость вещей CS:GO и Dota 2 в инвентаре футболиста Александра Головина составляет почти 2 млн рублей.
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Кино

В Госдуме покажут фильм Павла Лунгина «Братство» о войне в Афганистане

Депутатам и ветеранам-афганцам предстоит оценить, насколько фильм соответствует историческим событиям, - сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Все — натуральное: молодая жена Цекало опубликовала фото топлес

На днях Дарина опубликовала в своем микроблоге весьма откровенное фото.
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Политика

Порошенко сдал анализы на допинг

Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
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Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.
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Украинская пропагандистка вызвала Скабееву на дебаты

Украинская пропагандистка Соколова вызвала российского журналиста и телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты и дала ей 24 часа на размышления.
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Общество

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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