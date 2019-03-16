Футбол

Олег Корнаухов: «Кафанов покинул „Рубин“ из-за финансовой части»Матч ТВ 03:48

Ветеран ЦСКА Олег Корнаухов высказался о роли тренера «Ростова» Виталий Кафанова в предстоящем матче 20-го тура РПЛ против «Рубина».
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Олег Корнаухов: «Кафанов покинул „Рубин“ из-за финансовой части»

Матч ТВ03:48

Олег Корнаухов: «Кафанов покинул „Рубин“ из-за финансовой части»

Sportbox.RU03:48

«Рубин» Курбана Бердыева сыграет с «Ростовом» Виталия Кафанова

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Sport24.ru03:15
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Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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