Футбол
Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежиВести.Ru 15:42
Александр Ломовицкий
|14′
Фернандо
|23′
Зе Луиш
|41′
|45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
|46′
|67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
|70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
|72′
|78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
|87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
|89′
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
47
Зобнин
16
Боккетти
14
Джикия
6
Дантас
7
Гулиев
54
Умяров
38
Ещенко
94
Ханни
9
Зе Луиш
37
Мелкадзе
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
15
Коновалов
6
Башкиров
8
Пантелеев
65
Сагитов
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
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