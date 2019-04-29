Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежиВести.Ru 15:42

Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.

Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи

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