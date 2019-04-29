Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежиВести.Ru 15:42

Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.

Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Футбол Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“» Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поговорил о своем будущем в составе московского клуба.

Политика Путин попрощался с журналистами по-украински Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.

Происшествия Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.

Экономика UC Rusal сменила руководителя американского подразделения UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Происшествия Ингушский активист оштрафован на 170 тысяч рублей Магасский районный суд назначил активисту Народного совета Ингушетии Темерлану Абадиеву штраф за участие в митинге 27 марта и повторно оштрафовал его за участие летом 2018 года в акции за прямые выборы главы республики.

Музыка Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу Сын известного музыканта Родион Газманов признался «Ридусу», что когда он стал делать первые шаги на российской сцене под фамилией знаменитого отцы Олега Газманова, неоднократно сталкивался с критикой.

Общество Минюст отказался регистрировать «Открытую Россию» Ходорковского История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.

Общество Дмитрия Быкова выписали из больницы, и он приступил к работе Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.

Авто Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети На рендерах представлен революционный дизайн спорткаров Alfa Romeo, в котором также есть отсылки к ретро-мотивам.

Шоу-бизнес За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.

Гаджеты HTC выпустит новый блокчейн-смартфон в текущем году Тайваньская компания HTC до конца нынешнего года намерена анонсировать блокчейн-смартфон второго поколения.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Космос Индонезия запустит собственные спутники к 2040 году Согласно сделанному в планетарии и обсерватории Джакарты заявлению, Индонезия планирует вывести на орбиту первые спутники непосредственно с территории страны уже к 2040 году.

Авто Продажи автомобилей KIA с пробегом в марте выросли на 28% Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам марта реализовали 620 таких машин, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом.

Наука Ученые-физики улучшили ионную ловушку благодаря кофе-машине Физикам из Санкт-Петербурга (Университет ИТМО) кофе-машина помогла улучшить понимание механизма, получившего название ионная ловушка - своего рода инструмента для локализации заряженных частиц.

Политика Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке» Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.

Происшествия В Подмосковье задержали семерых террористов Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.

Политика Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.