Футбол
Олег Кононов рассказал о лучших качествах Эсекиэля ПонсеLiveSport.ru 10:20
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился с журналистами своим мнением о новичке Эсекиэле Понсе. Его слова приводятся в интервью, опубликованном на официальном сайте клуба. Кононов отметил, что этот футболист полностью подходит «Спартаку».
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