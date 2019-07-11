Футбол

Олег Кононов рассказал о лучших качествах Эсекиэля ПонсеLiveSport.ru 10:20

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился с журналистами своим мнением о новичке Эсекиэле Понсе. Его слова приводятся в интервью, опубликованном на официальном сайте клуба. Кононов отметил, что этот футболист полностью подходит «Спартаку».
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Эксперты обсудили перспективы освоения космоса частными компаниями.
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В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских

В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.
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Происшествия

Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
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Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
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ВТБ связал обыски в «Техносерве» с Ананьевым

Следственные действия, проводимые в офисах крупного системного агрегатора «Техносерв», связаны с деятельностью предыдущего менеджмента компании во главе с Алексеем Ананьевым, сообщили в пресс-службе банка ВТБ, являющегося акционером компании.
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В Крыму в рамках учений высадилось 2,5 тысячи десантников

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В центре Волгограда нашли тело женщины

В Центральном районе Волгограда на улице Пархоменко обнаружили тело женщины.
Обновлено в 10:58
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Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
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Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае

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Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

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Список потенциально опасных собак могут расширить

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о планах ряда профильных министерств РФ увеличить до 35 пунктов список потенциально опасных пород собак.
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Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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Приоритетами военной модернизации США являются дальнейшее развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений, космических систем и искусственного интеллекта, заявил выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового председателя Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
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Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
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