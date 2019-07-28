Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову. По информации "Евро-футбол.ру", совет директоров "красно-белых" дал белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.

с чего всё началось

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов уже в ближайшее время может уйти в отставку. По информации "Евро-футбол", руководство столичного клуба поставило специалисту ультиматум. Боссы "красно-белых" дали Кононову пять встреч на исправлении ситуации.

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