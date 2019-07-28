Футбол

Руководство «Спартака» выдвинуло Кононову ультиматумРоссийская газета 06:46

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов уже в ближайшее время может уйти в отставку. По информации "Евро-футбол", руководство столичного клуба поставило специалисту ультиматум. Боссы "красно-белых" дали Кононову пять встреч на исправлении ситуации.
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с чего всё началось

Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову. По информации "Евро-футбол.ру", совет директоров "красно-белых" дал белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Евро-футбол.ру04:10

Подробнее о событии

СМИ: Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

ProstoProSport06:12

Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум, пишут СМИ

РИА Новости06:07

Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Евро-футбол.ру04:10

СМИ: Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Матч ТВ05:18

СМИ: Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

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«Спартак» поставил ультиматум Кононову

Советский спорт04:57

Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»

Вести.Ru05:54
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
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