Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился своим желанием привить своим подопечным атакующий стиль футбола. Наставник уверяет, что при помощи такого футбола "красно-белые" будут добиваться успеха.

Футбол Футбол Защитник «Локомотива» Ротенберг завершает карьеру Защитник чемпиона России по футболу, московского "Локомотива", Борис Ротенберг завершает карьеру футболиста.

Футбол Футбол «Спартак» может приобрести форварда ЦСКА

Футбол Футбол Черчесов рассказал, как ему помог юмор Дзюбы во время чемпионата мира Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что чувствовал бы себя не так комфортно на домашнем чемпионате мира, если бы не юмор нападающего национальной команды Артема Дзюбы.

Футбол Футбол «Ювентус» может продать Пьянича и Хедиру, чтобы купить Иско «Ювентус» рассматривает вариант с продажей Миралема Пьянича и Сами Хедиры для того, чтобы купить полузащитника «Реала» Иско.

Футбол Футбол Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом «Дорогие болельщики «Витесса», с Новым годом и счастливого Рождества», — сказал Слуцкий.

Футбол Футбол «Уфа» проведет сборы на Кипре и в Испании Подопечные главного тренера "Уфы" Дмитрия Кириченко проведут первый сбор в Айя-Напа (Кипр) с 13 по 24 января.

Футбол Футбол Фергюсон станет консультантом Сульшера в «МЮ» Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон станет консультантом исполняющего обязанности главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера, сообщает The Sun.

Футбол Футбол Фернандиньо отказывается выступать за сборную Бразилии Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо не желает больше выступать за сборную Бразилии.

Футбол Футбол Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро Ремзи получит статус свободного агента летом 2019 года.

Футбол Футбол В правительстве обратили внимание на матчи в морозную погоду Напомним, что 1 декабря в Красноярске при температуре воздуха -14,9° состоялся матч чемпионата России между местным "Енисеем" и грозненским "Ахматом" (1:1).

Футбол Футбол Матич рассказал, что нового привнес Сульшер в игру «МЮ» Сербский футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о первых днях в клубе нового тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Футбол Футбол «Витесс» ждет от «Зенита» мегапредложения по трансферу Караваева Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум прокомментировал информацию о том, что «Зенит» может приобрести защитника голландской команды Вячеслава Караваева.

Футбол Футбол Кузьмин готов начать тренерскую карьеру и ждет предложений Бывший защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин заявил о готовности начать тренерскую работу.

Футбол Футбол Защитник «Зенита» Иванович нарисовал одноклубников Паредеса и Маркизио Защитник «Зенита» Бранислав Иванович нарисовал одноклубников Леандро Паредеса и Клаудио Маркизио.