Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем 4-го тура РПЛ с «Динамо» рассказал об адаптации в команде новичка красно-белых Андре Шюррле.

Олег Кононов — о Шюррле: «По заслугам — это другой уровень, а на поле — посмотрим»

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