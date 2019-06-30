Футбол

Олег Кононов: «Я не сторонник упрощать игру „Спартака“»Матч ТВ 11:59

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.
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Кононов: «Конечно же, будут определённые скидки игрокам»

Евро-футбол.ру12:08

Олег Кононов: «Я не сторонник упрощать игру „Спартака“»

Матч ТВ11:59

Олег Кононов: «Бакаев доказал, что готов играть за „Спартак“, играя за „Арсенал“»

Спорт-Экспресс11:58

Олег Кононов: «Я не сторонник упрощать игру „Спартака“»

Sportbox.RU11:59

«Спартак» - ЦСКА: онлайн-трансляция матча предсезонного турнира

МК-Спорт04:14
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Политика

Матвиенко заявила, что конфликта у РФ и Грузии нет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам заседания Межпарламентского союза в Женеве заявила журналистам, что конфликта между Россией и Грузией нет.
Обновлено в 07:24
Политика

Премьер Канады оконфузился на G20

Обновлено в 12:19
Политика

В Венесуэле скончался один из задержанных за попытку госпереворота

Задержанный за попытку государственного переворота в Венесуэле капитан Рафаэль Акоста Аревало скончался, находясь под стражей.
Обновлено в 12:25
Политика

Матвиенко предложила ужесточить наказание за подброс наркотиков

Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты

Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза

Обновлено в 10:10
Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

Обновлено в 06:02
Происшествия

На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи

Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:41
Автоспорт

Ферстаппен обошел Феттеля в «Ф-1» после победы на Гран-при Австрии

Обновлено в 12:21
Политика

Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области

Обновлено в 10:53
Футбол

Т. Силва: потеря Неймара придала сборной Бразилии больше мотивации

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Тьяго Силва отметил, что потеря нападающего Неймара придала больше мотивации бразильской национальной команде.
Обновлено в 03:04
Хоккей

«Даллас» выкупил контракт Ничушкина

Обновлено в 12:41
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели

«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Спорт

Сборная России выиграла 109 медалей на Европейских играх

Обновлено в 11:57
Гаджеты

Корпорация Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Корпорации Apple тайно отозвала ряд ноутбуков модели MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено в 10:37
Общество

Дорожники начали расчищать улицы Тулуна после подтопления

В Тулунском районе в воскресенье, 30 июня, для организации транспортного сообщения, перевозок жителей и продуктов питания дорожные службы начали расчищать улицы города Тулуна после подтопления.
Обновлено в 07:17
Политика

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Британские и американские военные участвуют в учениях в Грузии

Военные учения в Школе горной подготовки в городе Сачхере в Грузии проходят при участии более 40 военных из США, Великобритании, Польши, Чехии Литвы, Латвии, Эстонии, Армении и Украины.
Обновлено в 07:01
Политика

Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР

Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Жители Канска готовятся к эвакуации из-за паводка

Жители Канска готовятся к эвакуации из-за начавшегося паводка: вода топит улицы города.
Обновлено в 12:22
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России

Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Гаджеты

Xiaomi показала чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e

Уже второго июля состоится презентация новых молодежных смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e.
Обновлено в 10:08
Экономика

Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 году

Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня.
Обновлено в 06:08
Политика

Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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