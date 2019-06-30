Футбол
Олег Кононов: «Я не сторонник упрощать игру „Спартака“»Матч ТВ 11:59
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Политика
Матвиенко заявила, что конфликта у РФ и Грузии нет
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам заседания Межпарламентского союза в Женеве заявила журналистам, что конфликта между Россией и Грузией нет.
Обновлено в 07:24
Политика
Премьер Канады оконфузился на G20
Обновлено в 12:19
Политика
В Венесуэле скончался один из задержанных за попытку госпереворота
Задержанный за попытку государственного переворота в Венесуэле капитан Рафаэль Акоста Аревало скончался, находясь под стражей.
Обновлено в 12:25
Политика
Матвиенко предложила ужесточить наказание за подброс наркотиков
Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты
Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза
Обновлено в 10:10
Происшествия
На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи
Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:41
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Футбол
Т. Силва: потеря Неймара придала сборной Бразилии больше мотивации
Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Тьяго Силва отметил, что потеря нападающего Неймара придала больше мотивации бразильской национальной команде.
Обновлено в 03:04
Хоккей
«Даллас» выкупил контракт Ничушкина
Обновлено в 12:41
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark
Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Спорт
Сборная России выиграла 109 медалей на Европейских играх
Обновлено в 11:57
Гаджеты
Корпорация Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года
Корпорации Apple тайно отозвала ряд ноутбуков модели MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено в 10:37
Общество
Дорожники начали расчищать улицы Тулуна после подтопления
В Тулунском районе в воскресенье, 30 июня, для организации транспортного сообщения, перевозок жителей и продуктов питания дорожные службы начали расчищать улицы города Тулуна после подтопления.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Британские и американские военные участвуют в учениях в Грузии
Военные учения в Школе горной подготовки в городе Сачхере в Грузии проходят при участии более 40 военных из США, Великобритании, Польши, Чехии Литвы, Латвии, Эстонии, Армении и Украины.
Обновлено в 07:01
Политика
Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР
Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Жители Канска готовятся к эвакуации из-за паводка
Жители Канска готовятся к эвакуации из-за начавшегося паводка: вода топит улицы города.
Обновлено в 12:22
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России
Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Гаджеты
Xiaomi показала чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e
Уже второго июля состоится презентация новых молодежных смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e.
Обновлено в 10:08
Экономика
Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 году
Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня.
Обновлено в 06:08
Политика
Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10