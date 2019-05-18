Футбол
Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженноСоветский спорт 14:46
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|18′
Зе Луиш
Виталий Денисов
|38′
|38′
Луис Адриано
Сергей Рыжиков
|43′
|44′
Лоренсо Мельгарехо
|47′
Илья Гапонов
|48′
Роман Зобнин
|50′
Лоренсо Мельгарехо
Павел Яковлев
Пол Антон
|59′
|73′
Луис Адриано
Александр Ташаев
Виталий Денисов
Владимир Полуяхтов
|82′
Тарас Бурлак
|83′
|85′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|88′
Фернандо
|90′
Фернандо
Наиль Умяров
|90′+7′
Аяз Гулиев
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
49
Шишкин
15
Зотов
90
Бурлак
2
Полуяхтов
31
Ткачук
13
Рабиу
5
Самарджич
70
Зиньковский
28
Антон
11
Шейдаев
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
7
Гулиев
47
Зобнин
27
Ломовицкий
54
Умяров
9
Зе Луиш
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить. То, что ребята играли самоотверженно, все видели, они не дали сопернику забить, - цитирует Кононова Sport24.ru. Спартак набрал 49 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.
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