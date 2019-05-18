Футбол

Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженноСоветский спорт 14:46

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
18′
Зе Луиш
Виталий Денисов
38′
38′
Луис Адриано
Сергей Рыжиков
43′
44′
Лоренсо Мельгарехо
47′
Илья Гапонов
48′
Роман Зобнин
50′
Лоренсо Мельгарехо
Павел Яковлев
Пол Антон
59′
73′
Луис Адриано
Александр Ташаев
Виталий Денисов
Владимир Полуяхтов
82′
Тарас Бурлак
83′
85′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
88′
Фернандо
90′
Фернандо
Наиль Умяров
90′+7′
Аяз Гулиев
Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить. То, что ребята играли самоотверженно, все видели, они не дали сопернику забить, - цитирует Кононова Sport24.ru. Спартак набрал 49 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.
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