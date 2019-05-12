Футбол

Олег Кононов: «В свои выходные Луиз Адриану мог хоть на Луну улететь»Спорт-Экспресс 12:11

Спартак — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
11′
Роман Зобнин
39′
42′
Сильвестр Игбоун
45′+1′
Каталин Карп
62′
Ондрей Ванек
Андрес Вомбергар
Зе Луиш
Луис Адриано
71′
77′
Оливье Тилль
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
80′
85′
Боян Йокич
Ловро Бизяк
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
86′
90′
Дмитрий Сысуев
Павел Аликин
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал отъезд находившегося в списке травмированных Луиза Адриану в Дубай за несколько дней до матча 28-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0). Сегодня форвард вышел на замену.
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Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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