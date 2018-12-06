Футбол

Олег Кононов: «У Романа Еременко есть шанс остаться в „Спартаке“»
Спорт-Экспресс
01:00

Спартак — Урал
1 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
13′
Юрий Бавин
Илья Кутепов
21′
Дмитрий Комбаров
40′
Софьян Ханни
48′
53′
Андрей Егорычев
Денис Глушаков
55′
Артем Тимофеев
Ивелин Попов
65′
67′
Владимир Ильин
68′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
Лоренсо Мельгарехо
Педро Роша Невес
71′
Дмитрий Комбаров
Александр Ташаев
81′
85′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Шансы остаться в "Спартаке" у Романа есть.
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