Футбол
Спорт-ЭкспрессОлег Кононов: «Понимаю, как обыграть „Брагу“ без Тила и Ларссона»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» рассказал, что понимает, как играть без Гуса Тила и Джордана Ларссона.
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Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Транспорт
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
Интерфакс вчера в 08:34
Происшествия
Безработная художница напала с ножом на ребенка в Тбилиси
Родители останавливают женщину, и она уходит. Злоумышленницей оказалась 51-летняя безработная художница.
Известия вчера в 16:48
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Авто
«Урал» вернется к выпуску «бескапотника» с кабиной от Iveco
Российская газета вчера в 12:06
Экономика
Росстат измерил «невидимую» экономику России
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.
РБК вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа
Пятый канал вчера в 23:14
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru 27 августа в 07:01
Происшествия
Заведующая ЗАГСом попалась на получении взяток в Красноярске
В Красноярске возбуждено два уголовных дела в отношении заведующей территориальным отделом ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам города.
REGNUM вчера в 23:13
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Технологии
Поисковые системы обяжут удалять пиратские ссылки за шесть часов
Поисковые системы, работающие в России, могут обязать подключаться к специальным реестрам пиратских ссылок и удалять из поисковой выдачи нелегальный контент в течение шести часов.
Росбалт вчера в 22:15
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Президент Бразилии удалил комментарий, оскорбивший Макрона и его жену
Народные новости вчера в 20:34
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК вчера в 11:52
Армия и оружие
На Ил-96 заменят иностранные системы связи на отечественные
RT на русском вчера в 21:14
Политика
Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему граждане страны могут не избрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН 27 августа в 23:47
Финансы
Почта Банк отчитался о росте прибыли и кредитного портфеля в I полугодии
"За 6 месяцев 2019 года кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 17% и составил 358,3 млрд рублей (305,4 млрд рублей по состоянию на 01.01.2019 года)", - говорится в сообщении банка.
Газета.Ru вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru вчера в 09:02
Экономика
Россияне лишатся «индивидуального пенсионного капитала»
Минфин и ЦБ приняли решение отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" в новой пенсионной системе.
VSE42 Новости вчера в 23:50
Политика
Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.
Газета.Ru вчера в 21:58
Театры
Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ
В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 27 августа в 15:06