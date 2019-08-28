Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» рассказал, что понимает, как играть без Гуса Тила и Джордана Ларссона.

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Олег Кононов: «Понимаю, как обыграть „Брагу“ без Тила и Ларссона»

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