Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»RT на русском 07:16

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.

Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.

Политика Зеленский прояснил ситуацию с роспуском Рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию относительно роспуска Верховной рады. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.

Шоу-бизнес Собчак путешествует по Италии с Богомоловым Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.

Энергетика «Чистая» нефть из России добралась до белорусского НПЗ «Чистая» нефть из России поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии.

Политика Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Армия и оружие МИД РФ назвал последствия американского «ядерного ультиматума» Ирану Угрозы США ввести очередные санкции против Ирана за неисполнение новых требований по ядерному вопросу неприемлемы, контрпродуктивны и негативно скажутся на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Рожков.

Культура В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.

Шоу-бизнес Лариса Долина похудела после болезни Буквально два месяца назад Лариса Долина признавалась, что ее измучила болезнь.

Шоу-бизнес Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.

Происшествия На западе Москвы обрушился башенный кран На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.

Происшествия Советский корабль БО-224 обнаружили на дне Баренцева моря «Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC», — заявил он.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.

Здоровье Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.

Игры Blizzard намерена масштабно расширять вселенную Overwatch Во время недавнего финансового отчёта Activision Blizzard руководитель подразделения Blizzard Джей Аллен Брэк сообщил инвесторам корпорации, что, хоть разработчики намерены и дальше поддерживать основную игру, они также хотят расширить вселенную.

Здоровье Александр Саверский о том, как борются с приписками в системе ОМС Снял ли проблему переход на подушевое финансирование и как проверить, не мертвая ли вы душа, рассказывает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Наука На древней стеле обнаружили имя библейского царя Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Политика Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.

Гаджеты Новый смартфон HTC получил процессор MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ В однопоточном тесте смартфон показал результат 897 баллов, а в многоядерном – 4 385 балов.

Религия В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха «В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.