Олег Кононов: «Спартаку» не хватало хладнокровия в завершении атакВести.Ru 10:41

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после победного матча с екатеринбургским "Уралом" посетовал на неважную реализацию голевых моментов своей команды. В то же время наставник красно-белых отметил правильный баланс между обороной и атакой в выездной игре.

Олег Кононов: «Спартаку» не хватало хладнокровия в завершении атак

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