Футбол

Олег Кононов: «Спартаку» не хватало хладнокровия в завершении атакВести.Ru 10:41

Урал — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
57′
57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
59′
64′
Аяз Гулиев
66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
76′
82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
85′
89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после победного матча с екатеринбургским "Уралом" посетовал на неважную реализацию голевых моментов своей команды. В то же время наставник красно-белых отметил правильный баланс между обороной и атакой в выездной игре.
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Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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