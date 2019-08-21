Футбол

Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»Спорт-Экспресс 12:47

Брага — Спартак
завтра
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
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