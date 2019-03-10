Футбол

Олег Кононов: «Спартак» полностью восстановился после игры с «Уралом»Матч ТВ 11:55

Динамо — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Самба Соу
15′
16′
Георгий Джикия
Федор Черных
Мигел Филипе Кардозу
46′
52′
Георгий Мелкадзе
Луис Адриано
56′
Аяз Гулиев
Алексей Козлов
Григорий Морозов
65′
69′
Айртон Дантас
Константин Рауш
Евгений Марков
70′
76′
Георгий Джикия
80′
Луис Адриано
83′
Зе Луиш
Роман Евгеньев
84′
84′
Софьян Ханни
Александр Ташаев
90′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отметил, что его команда полностью готова к матчу 19-го тура РПЛ с «Динамо».
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Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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