Олег Кононов: «Спартак» полностью восстановился после игры с «Уралом»Матч ТВ 11:55

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отметил, что его команда полностью готова к матчу 19-го тура РПЛ с «Динамо».

Олег Кононов: «Спартак» полностью восстановился после игры с «Уралом»

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