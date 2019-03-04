Футбол
Олег Кононов: «Спартак» борется за первое местоСоветский спорт вчера в 13:31
Зе Луиш
|14′
|26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
|32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
|44′
|49′
Александр Мартынович
|52′
Шарль Каборе
|61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
|64′
|66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
|76′
Ари
|80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
|81′
|90′+4′
Александр Мартынович
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
57
Селихов
92
Рассказов
16
Боккетти
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
47
Зобнин
7
Гулиев
8
Глушаков
9
Зе Луиш
37
Мелкадзе
39
Сафонов
6
Рамирес
3
Фьоулюсон
4
Мартынович
98
Петров
14
Ольссон
77
Каборе
8
Газинский
9
Ари
11
Скопинцев
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Думаю, задачу владеть мячом и создавать моменты футболисты выполнили. Однако для нас каждая ничья, как проигрыш, даже с такой хорошей командой, как Краснодар, который борется за первое место, как и мы. Глушаков остался в запасе, потому что я выбрал Зобнина и Гулиева.
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