Футбол

Олег Кононов: «Спартак» борется за первое местоСоветский спорт 13:31

Спартак — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
14′
26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
44′
49′
Александр Мартынович
52′
Шарль Каборе
61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
64′
66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
76′
Ари
80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
81′
90′+4′
Александр Мартынович
Думаю, задачу владеть мячом и создавать моменты футболисты выполнили. Однако для нас каждая ничья, как проигрыш, даже с такой хорошей командой, как Краснодар, который борется за первое место, как и мы. Глушаков остался в запасе, потому что я выбрал Зобнина и Гулиева.
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