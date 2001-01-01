Футбол

Олег Кононов: «Следил за Гулиевым еще с „Анжи“»Матч ТВ 14:32

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о новобранце Аязе Гулиеве и рассказал о составе игроков, которые находятся с командой на сборе в Катаре.
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Олег Кононов: «Следил за Гулиевым еще с „Анжи“»

Матч ТВ14:32

Олег Кононов: «Следил за Гулиевым еще с „Анжи“»

Sportbox.RU14:32

Кононов рассказал, когда обратил внимание на Гулиева

Спорт-Экспресс14:10
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Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.
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Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси

Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
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Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков

Эксперты разошлись во мнениях о том, как повлияет на стабильность Рунета назначенное на 1 февраля (так называемый DNS Flag Day) прекращение поддержки устаревшей версии DNS (Domain Name System, система доменных имен) и тех серверов, которые не имеют специального расширения EDNS (Extended DNS, расширенная DNS).
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Алина Загитова лидирует после короткой программы

Алина Загитова лидирует после короткой программы Олимпийская и действующая чемпионка Европы Алина Загитова и дебютантка Софья Самодурова заняли первое и второе места соответственно после исполнения женщинами коротких программ на чемпионате Европы по фигурному катанию, стартовавшем в среду в Минске.
Обновлено в 12:17
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Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца

Пассажира, обвиняемого в угоне самолета, арестовали на два месяца.
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Авто

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто

Известно, что бортовые компьютеры от «Яндекса» уже созданы для Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и LADA XRAY.
Обновлено в 06:54
Гаджеты

Xiaomi показала свой первый складной смартфон

Обновлено в 06:15
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены

В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Горящие в Черном море суда вошли в российские воды

Обновлено в 14:12
Авто

Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Обновлено в 04:32
Происшествия

Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные

Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.
Обновлено в 07:43
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
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Одному из двух главных судей матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между подольским "Витязем" и нижегородским "Торпедо" латвийцу Эдуарду Одиньшу диагностировали перелом ноги.
Обновлено в 14:30
Наука

В Греции родится ребенок от трех родителей

Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено в 14:43
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Режиссер «Богемской рапсодии» обвинен в педофилии

Режиссер «Богемской рапсодии» Брайан Сингер получил новые обвинения в растлении несовершеннолетних сразу от четырех мужчин.
Обновлено в 10:59
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В США замерз Ниагарский водопад

Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
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Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза

Обновлено в 09:35
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Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию для населения на неопределенный срок.
Обновлено в 13:07
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Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie

Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
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Blue Origin отложила испытание корабля New Shepard

Компания Blue Origin снова перенесла испытание суборбитального корабля New Shepard. Теперь запуск планируют осуществить 22 января.
Обновлено вчера в 02:28
Экономика

Совет директоров Альфа-банка одобрил присоединение Балтийского банка

Альфа-банк сообщил, что его совет директоров проголосовал за присоединение Балтийского банка.
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Учёные поставили посмертный диагноз Александру Македонскому

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В Роспотребнадзоре дали советы, как избежать обморожения

Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации для россиян, как избежать зимой обморожения.
Обновлено в 03:58
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, белорусский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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