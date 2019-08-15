Футбол

Олег Кононов: «Самое главное — „Спартак“ выиграл и прошел дальше»Спорт-Экспресс 15:54

Спартак — Тун
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
88′
89′
Крис Каблан
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после победы над «Туном» (2:1) в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кононов: «Возможность замены Мирзова не обсуждали. Я дал ему шанс проявить себя, что он и сделал»

Sport24.ru15:31

Кононов заявил, что еще наденет пиджак в следующих матчах

Sportbox.RU16:00

Кононов заявил, что еще наденет пиджак в следующих матчах

Матч ТВ16:00

Кононов: «Спартак» разозлил первый пропущенный гол в матче с «Туном»

РИА Новости16:37

Кононов: пропущенный гол по-хорошему разозлил «Спартак» в матче с «Туном»

ТАСС15:58

Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника

Чемпионат15:36

Олег Кононов: «Самое главное — „Спартак“ выиграл и прошел дальше»

Спорт-Экспресс15:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
Политика

Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие

В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

Парламентарий отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.
Обновлено в 12:30
Экономика

Богатейшие люди мира «обеднели» на $18 млрд за один день

Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на $18 млрд на фоне падения фондовых индексов в США.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Здоровье

Для спасения Полины Мишиной не хватает 701 717 руб

Если вы решили спасти Полину Мишину, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:50
Общество

Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат

Обновлено в 21:14
Происшествия

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Интернет

В Instagram появится функция сообщения о фейковом контенте

У "Инстаграма" появится функция, позволяющая пользователям сообщать о наличии фейкового контента в соцсети, сообщает Poynter.
Обновлено в 21:44
Происшествия

Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей

Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено в 08:39
Транспорт

В Приморье разрушилась опора моста, соединяющего Владивосток и Находку

Из-за разрушения опоры моста через реку Артемовку, в Приморье перекрыта прямая дорога из Владивостока в Находку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 21:13
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»

Обновлено в 16:01
Теннис

Хачанов проиграл Пую в третьем круге турнира в Цинциннати

Обновлено в 19:34
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Футбол

Эммануэль Маммана: «Много южноамериканцев? Не исключаю, что такое в „Зените“ последний год»

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана считает, что новичок команды Малком имеет большой потенциал.
Обновлено в 14:59
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Обновлено в 04:12
Происшествия

Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского

Обновлено в 15:04
Общество

Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала

Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Музыка

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

Обновлено в 07:36
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено в 10:30
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»

ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц

Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
Обновлено в 18:26
Гаджеты

Смартфон Realme 5 с камерой на 64-Мп рассекречен на фото

Обновлено в 17:11
Общество

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Боец Конор Макгрегор ударил посетителя паба за отказ выпить с ним

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор ударил посетителя паба, когда тот отказался от предложенного им горячительного.
Обновлено в 07:40
Финансы

Спрос на защитные активы растет - Промсвязьбанк

Продолжается рост цен на серебро благодаря инвестиционному спросу.
Обновлено в 11:13
Кино

Режиссеры «Войны бесконечности» «убили» бы всех Людей Икс, кроме Росомахи

Режиссеры Энтони и Джо Руссо заявили, что если бы Люди Икс появились в кинокомиксе «Мстители: Война бесконечности», то Росомаха был бы единственным, кому бы удалось избежать «щелчка» Таноса.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Ермолаева показала искусанные на необитаемом острове ноги

Обновлено вчера в 12:47
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное