Футбол
Олег Кононов: «Самое главное — „Спартак“ выиграл и прошел дальше»Спорт-Экспресс 15:54
|7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
|48′
Эсекиэль Понсе
|50′
Андре Шюррле
|58′
|62′
Никки Хавенар
|63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
|70′
|71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
|76′
|78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
|88′
|89′
Крис Каблан
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
49
Ананидзе
7
Гулиев
37
Мелкадзе
19
Понсе
25
Мельгарехо
1
Фаивре
31
Глярнер
5
Хавенар
37
Саланович
9
Манси
20
Каблан
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
7
Кастроман
13
Рапп
Тун
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после победы над «Туном» (2:1) в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
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