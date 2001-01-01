Футбол
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признался, что с детства симпатизировал московскому клубу.
Матч ТВ03:54
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