Олег Кононов: Руководство хочет три очка, а не воспитанников в основеСоветский спорт 14:31

Руководство хочет, чтобы мы набрали три очка. Рассказов получил ушиб, но проблем быть не должно. Зе Луиш, как и Боккетти, завтра приступит к тренировкам.

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Олег Кононов: Руководство хочет три очка, а не воспитанников в основе

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