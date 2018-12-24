Футбол

Олег Кононов: Принял вызов – доказать скептикам, что можно добиваться результата за счет красивой игры
Советский спорт
04:59

Главный тренер Спартака Олег Кононов объяснил, почему его команды показывают атакующий футбол. Я играл на позиции под нападающим, сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. Эта позиция, где ты любишь комбинировать, отдавать красивые передачи и забивать сам.
Советский спорт04:59

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Кононов: «Многие тренеры верят в игру на результат. Я принял вызов. Хочу победить этих скептиков»

Sport24.ru05:55

Олег Кононов: «Моя задача - сделать коллектив в „Спартаке“. Времени мало, но я постараюсь»

Спорт-Экспресс05:33

Олег Кононов: «Мне интересно победить скептиков и доказать, что результат в футболе достигается через красивую и атакующую игру»

Матч ТВ05:22

Олег Кононов: «Мне интересно победить скептиков и доказать, что результат в футболе достигается через красивую и атакующую игру»

Sportbox.RU05:22

Кононов: многие тренеры верят в игру на результат, хочу победить этих скептиков

Чемпионат05:05

Олег Кононов: Принял вызов – доказать скептикам, что можно добиваться результата за счет красивой игры

Советский спорт04:59
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Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Футбол

Кононов: всегда уважаю футболистов, но не даю переступить черту

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов заявил, что всегда с уважением относится к футболистам, но никогда не дает им возможность переступить ту черту, где работает главный тренер.
Обновлено в 06:06
Футбол

Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро

Ремзи получит статус свободного агента летом 2019 года.
Обновлено в 03:45
Футбол

Фернандиньо отказался выступать за сборную Бразилии из-за угроз

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо отказался приезжать в сборную Бразилии по футболу из-за угроз, которые поступали ему после матча с командой Бельгии на чемпионате мира в России, сообщил главный тренер пентакампеонов Тите.
Обновлено в 03:27
Футбол

В «Челси» может появиться спортивный психолог

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен пригласить в штаб клуба психолога, чтобы помочь игрокам демонстрировать их лучшую игру.
Обновлено в 05:46
Футбол

Анчелотти рассказал, что дважды был близок к возвращению в «Милан»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, что он дважды был близок к тому, чтобы вернуться в «Милан».
Обновлено в 04:50
Футбол

«Спартак» заинтересовался нападающим софийского ЦСКА

Нападающий софийского ЦСКА Кирилл Десподов находится в сфере интересов московского «Спартака», сообщают болгарские СМИ.
Обновлено в 05:31
Футбол

Д. Реднапп: ван Дейк может стать лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп оценил выступление защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в нынешнем сезоне.
Обновлено в 04:01
Футбол

Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах

Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи», сообщают СМИ

Обновлено в 02:04
Футбол

Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом Армении

Обновлено в 03:14
Футбол

Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»

Александр Гришин, работавший в команде с августа 2018 года, покинул хабаровский коллектив. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:51
Футбол

Луи Саа назвал идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Зинедина Зидана идеальным тренером для манкунианцев.
Обновлено в 00:55
Футбол

Матич: «Сульшер сказал, что нужно больше атаковать, бегать и бороться»

Тренер сказал, что мы должны больше атаковать, больше бегать и бороться. Именно это мы сделали в матче с «Кардиффом».
Обновлено в 05:04
Футбол

Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Обновлено вчера в 16:32
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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