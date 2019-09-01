Футбол

Российская газетаРоссийская газетаОлег Кононов: Принимаю это поражение на себя

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу. Олег Кононов: В первом тайме мы имели преимущество, даже значительное.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Олег Кононов: По статистике «Спартак» был лучше «Зенита»

Советский спорт14:55

Олег Кононов: «Гарантирую, что прогресс будет»

Матч ТВ15:46

«В прошлом году „Спартак“ два раза отскочил от нас, в этом — нет». Слова после главного матча тура

Sport24.ru15:35

«Спартак» — «Зенит» — 0:1, 1 сентября 2019, Кононов, Семак

Чемпионат16:23

Олег Кононов: «Вину за поражение беру на себя»

Спорт-Экспресс17:17

Олег Кононов: «Гарантирую, что прогресс будет»

Sportbox.RU15:46

Я критикую Кононова с ноября, но сегодня хочу за него вступиться

Sports.ru17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Армия и оружие

США нашли причину для ядерной войны

Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru 17:07
Политика

Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
Политическая Экспертиза 08:16
Политика

В США не желают военного вторжения в Венесуэлу

Ранее стало известно, что США откроют в Боготе временный дипломатический офис по Венесуэле.
RT на русском 21:15
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru 03:29
Происшествия

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки

Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16
Энергетика

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости 20:54
Экономика

ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии

Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 21:32
Политика

Сотрудники посольства России в США навестили Марию Бутину в тюрьме

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили осуждённую в США россиянку Марию Бутину.
RT на русском 21:57
Происшествия

Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
Авто

Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре

Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах

Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Здоровье

Девочка заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара

Lenta.ru 18:58
Наука

Физики приблизились к созданию суперкомпьютера будущего

Сообщается, что результаты эксперимента позволили физикам приблизиться к получению двумерных структур, в которых смогли бы существовать майорановские фермионы, подходящие на роль кубитов в квантовых машинах.
NewInform вчера в 13:50
Экономика

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия 19:22
Политика

Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе

РБК 13:37
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Общество

Во Владивосток прибыл лайнер, на котором поселят часть гостей ВЭФ-2019

Лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, пришвартовался у городского морвоказала, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.
РИА Новости 19:23
Происшествия

В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Кино

«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале

РЕН ТВ вчера в 23:11
Армия и оружие

Минобороны РФ: Удар США по Идлибу привёл к множеству жертв

Life.ru 04:15
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте собрала свою дочь Клавдию в школу

В текущем году дочь Кристины Орбакайте Клавдия пойдет во второй класс, а для школы певица выбрала наследнице школьный наряд от бюджетного бренда.
OAnews 16:11
Наука

Ученым не удалось объяснить гомосексуальность чисто генетически

Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.
Ugpressa.ru вчера в 00:48
Происшествия

МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске

В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Происшествия

На Эльбрусе пропал российский альпинист

На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца, сообщается на сайте МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Lenta.ru 18:49
Экономика

ЦБ предложил передать правительству полномочия в сфере техосмотра

"Для недопущения дестабилизации рынка технического осмотра и рынка ОСАГО потребуется передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ", - отметили в ЦБ.
Pravda.Ru 30 августа в 09:52
Политика

Рособоронэкспорт ожидает миллиардные контракты по итогам МАКС-2019

Народные новости 16:53
Происшествия

Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве

Российская газета 18:48
Здоровье

Цены на услуги скорой помощи в Латвии выросли

Ранее Sputnik Латвия сообщал, что в этом году с ростом зарплат работников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) с 1 сентября будет увеличена и плата за услуги "скорой".
Sputnik Латвия 10:32
Музыка

Член жюри «Новой волны» объяснил мат Киркорова и слезы Лолиты

Член жюри, вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев объяснил причины таких происшествий.
Телеканал 360° 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное